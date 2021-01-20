Скончалась режиссер Галина Долматовская

Режиссер и сценарист документального кино, киновед, писатель Галина Долматовская скончалась в возрасте 81 года.

Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

После окончания факультета журналистики МГУ Долматовская работала в «Литературной газете», Научно-исследовательском институте киноискусства, Российском Институте культурологии.

Была профессором, доктором искусствоведения, в 2001 году получила премию Москвы.

Галина Долматовская создала сценарии к документальным фильмам об интеллигенции и изгнании «Где-то возле Огненной Земли…» и «Муза изгнания» (1990), «Уехать…Остаться…» (1992).

Сняла документальные ленты «В переулок сходи Трехпрудный…», «Сваха», «В далекий край…», «Адрес кино – Красногорск», «Иван Мозжухин, или Дитя карнавала», «Дежурство», «Женщина на Мавзолее», «Ильф — двойная экспозиция», «В.С.Возлюбленная солдата» и др.