Сын Алибасова объяснил, почему продюсер находится под охраной

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший объяснил, почему создатель группы «На-На» находится под охраной.

В беседе с ФАН он рассказал, что таким образом хочет оградить отца от внимания со стороны уволенного представителя Вадима Горжанкина и СМИ. «Мне бы не пришлось сейчас тратить деньги на серьезную привилегированную охрану, которая два дня дежурила у папы для того, чтобы Горжанкин не проник к нему и не помешал его отдыху», — сказал он.

По мнению Алибасова-младшего, адвокат супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник распространяет историю о запертом в квартире под охраной создателе группы «На-На» ради выгоды.

Сам Бари Алибасов сообщения не комментирует. По словам Алибасова-младшего, продюсер чувствует себя нормально.