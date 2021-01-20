Вдова Грачевского выложила в Instagram резкий пост о его похоронах

__is_photorep_included13444334: 1

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в сторис в своем Instagram пост, где в резкой форме заявила, что никого не просила помогать с организацией похорон супруга.

«Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!» – написала Белоцерковская.

Женщина также рассказала, что ей была нужна помощь с местом на кладбище, однако данный вопрос она решила самостоятельно.

Ранее художник Никас Сафронов заявил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, что предлагал Белоцерковской помощь, в том числе финансовую, в организации похорон. По его словам, он также предлагал вдове Грачевского прийти в студию, но та не согласилась.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В конце декабря 2020 года его госпитализировали в одну из московских больниц с положительным результатом теста на коронавирус.