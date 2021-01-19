Умер сценарист «Симпсонов» Дэвид Ричардсон

Американский сценарист Дэвид Ричардсон скончался на 66-м году жизни, передает издание Deadline.

Причиной смерти сценариста стала сердечная недостаточность.

Ричардсон работал над сценариями мультсериала «Симпсоны» (с 1989), сериалов «Пустое гнездо» (1988–1995), «Малкольм в центре внимания» (2000–2006), «Два с половиной человека» (2003–2015) и др.

Прощание с Дэвидом Ричардсоном пройдет в закрытом формате.

У сценариста осталась супруга Шарлин Истон, 12-летние близнецы Арло и Аттикус, сын Уэйн от предыдущего брака, двое внуков, брат и сестра.