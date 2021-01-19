Историк Соколов проиграл суд о фильме про «жертв русского Наполеона»

Петроградский суд Петербурга отказал историку Олега Соколову в удовлетворении исковых требований к бывшей сожительнице Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Соколов просил признать документальный фильм о нем и его жестокости к женщинам «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», в марте 2020 года вышедший на видеоплатформе Premier, порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию. Он требовал обязать ответчиков опровергнуть порочащие сведения и возместить ему моральный ущерб.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколов застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов получил 12 лет колонии строгого режима за убийство и еще 6 месяцев — за незаконное хранение оружия. Общий срок заключения составит 12,5 года.