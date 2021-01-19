Бутусов споет главные хиты Nautilus Pompilius в Москве

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят главные хиты группы Nautilus Pompilius 22 января 2021 года на сцене московского «ГлавClub».

Гости концерта услышат песни «Гудбай, Америка!», «Прогулки по воде», «Скованные одной цепью» и другие известные композиции коллектива. Организаторы концерта обещают представить необычную сценографию, яркий видеоряд из архивных концертных записей и эпизодов из кинофильмов и новые аранжировки любимых песен.



Группа Nautilus Pompilius была основана в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким, большинство наиболее известных хитов коллектива написал поэт и переводчик Илья Кормильцев (1959 — 2007). В 1997 году группа официально прекратила существование. В 2001 году Вячеслав Бутусов собрал группу «Ю-Питер», просуществовавшую до 2017 года, в 2019 представил первый альбом своего нового проекта «Орден Славы».