Сын Алибасова ответил на слухи об ограничении свободы продюсера

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший ответил на слухи о том, что свободу артиста ограничивают и запирают его дома.

В беседе с ФАН он опроверг сведения о том, что Бари Алибасову не дают пользоваться телефоном. «С Лидией Николаевной он разговаривает каждый день, когда захочет. Он иногда отключает телефон, когда хочет поспать, на несколько часов. Каждый день он разговаривает с огромным количеством людей», — заверил Алибасов-младший.

По его мнению, адвокат супруги Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник распространяет историю о запертом в квартире под охраной создателе группы «На-На» ради выгоды. Также он отметил, что заявляющий о том же представитель Алибасова Вадим Горжанкин был уволен ранее.

Сам Бари Алибасов сообщения не комментирует. По словам Алибасова-младшего, продюсер чувствует себя нормально.

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