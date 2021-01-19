Ушел из жизни бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

Умер телевизионный журналист Игорь Выхухолев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Марию Выхухолеву.

«Папа умер вечером 18 января», — сказала она. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Журналист скончался на 67-м году жизни.

Выхухолев с 1991 года работал комментатором в ИТА РГТРК «Останкино», а с мая 1992 года стал ведущим информационных программ. С 1992 по 1996 год он вел программу «Время» на Первом канале, после стал ведущим «Новостей». В 2006 году журналист перешел в ВГТРК.