Ушел из жизни бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Катерина Медведева
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Умер телевизионный журналист Игорь Выхухолев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Марию Выхухолеву.
«Папа умер вечером 18 января», — сказала она. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Журналист скончался на 67-м году жизни.
Выхухолев с 1991 года работал комментатором в ИТА РГТРК «Останкино», а с мая 1992 года стал ведущим информационных программ. С 1992 по 1996 год он вел программу «Время» на Первом канале, после стал ведущим «Новостей». В 2006 году журналист перешел в ВГТРК.