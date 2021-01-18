«Последний богатырь: Корень зла» еще раз возглавил российский прокат
Елена Арнольдова
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Фильм-сказка «Последний богатырь: Корень зла» в третий раз подряд стал лидером российского проката, передает kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.
В период 14 по 17 января 2021 года касса фильма составила 135,4 млн руб. На втором месте расположился супергеройский боевик «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс, который в премьерный уик-энд собрал 130,4 млн руб.
Третью строчку занял фильм-катастрофа «Огонь» режиссера Алексея Нужного с Константином Хабенским в главной роли. Картине удалось собрать 82,9 млн руб.
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