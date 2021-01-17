Глава СК взял на контроль проверку о помещении в психбольницу вдовы актера Крючкова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль доследственную проверку по информации о возможных мошеннических действиях с квартирой вдовы народного артиста СССР Николая Крючкова Лидии и ее незаконном помещении в психиатрическую больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении Лидии Крючковой. Председатель СК поручил установить все обстоятельства произошедшего, сказала Петренко.

В декабре в СМИ появились сообщения, что дочь и внучка Крючкова пытаются поделить квартиру в центре Москвы, где проживает его вдова. Родственницы отправили 89-летнюю Лидию Крючкову в психиатрическую больницу. ГСУ СК по столице организовала проверку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК ведет проверку после статьи о наследстве Крючкова