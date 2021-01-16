Актер Владимир Конкин переболел коронавирусом
Заслуженный артист России Владимир Конкин излечился от коронавируса, сейчас у него пневмония. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его директора Елену Переслени.
По ее словам, актер в настоящее время находится дома под наблюдением медиков. Вирус у него выявили 27 декабря.
«Сам вирус убит. Лечились амбулаторно. Самочувствие сейчас уже лучше, просто восстановление медленно идет», — уточнила директор.
Переслени также добавила, что самый сложный период болезни пришелся на новогодние праздники. Сейчас Конкин чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию.
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