«Ералаш» как киностудия закроется»: режиссер высказался о будущем киножурнала

Киностудия «Ералаш» может закрыться после смерти художественного руководителя киножурнала Бориса Грачевского. Об этом «Газете.Ru» рассказал режиссер «Ералаша» Геннадий Курлаев, подчеркнув, что создание сюжетов «держалось исключительно» на Грачевском.

«Борис Юрьевич всегда лично утверждал сценарии и принимал монтаж готовых сюжетов. Утверждал музыку и мультипликацию. Все держалось исключительно на нем. Теперь «Ералаш» как киностудия закроется», — считает Курлаев.

Ранее стало известно, что Грачевский перед смертью начал работу над созданием сериала для подростков: была отснята пилотная серия. В киностудии рассказали, что после ухода худрука «Ералаша» новый проект вряд ли продолжат развивать.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Ранее он получил положительный результат на коронавирус и находился на лечении в больнице.

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