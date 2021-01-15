Актера Дениса Карасева похоронили в Подмосковье

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Союза кинематографистов России.

О смерти 57-летнего артиста стало известно 13 января. Карасеву стало плохо в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

Денис Карасев играл в Театре имени Маяковского и в Ленкоме. Также он снимался во множестве фильмов и сериалов, среди которых «Дальнобойщики», «Мы из будущего 2», «Сволочи».

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