Украинский телеведущий Гордон сделал футболку со своим мемом «Барак? Обама»
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон продемонстрировал футболку с порожденным им мемом «Барак? Обама».
В футболке со своим лицом и лицом экс-президента США Барака Обамы он позировал для своего Instagram, он также предлагает купить ее в онлайн-магазине.
В конце 2020 года Гордон провел интервью с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. Во время беседы ведущий спросил, в каких условиях Ходорковский жил в исправительной колонии. «Барак», — ответил Ходорковский. «Обама», — отреагировал Гордон, заставив Ходорковского замешкаться с продолжением беседы.
Короткий диалог стал поводом для множества шуток в социальных сетях.
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