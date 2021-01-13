Актера Дмитрия Гусева нашли мертвым в Москве

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Кадр из сериала «Роковое наследство» (2013) Кадр из сериала «Роковое наследство» (2013)
Кадр из сериала «Роковое наследство» (2013)
Всемирные Русские Студии

Актера Дмитрия Гусева нашли мертвым в его машине в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

Утверждается, что машина была припаркована около съемочной площадки. Предположительно, у 45-летнего Гусева остановилось сердце. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители и медики.

Дмитрий Гусев играл в сериалах «Метод», «Глухарь», «Склифосовский», «Перевал Дятлова», «Воронины» и др.

С 2001 года был актером московского Театра на Юго-Западе.