Актера Дмитрия Гусева нашли мертвым в Москве

Актера Дмитрия Гусева нашли мертвым в его машине в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

Утверждается, что машина была припаркована около съемочной площадки. Предположительно, у 45-летнего Гусева остановилось сердце. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители и медики.

Дмитрий Гусев играл в сериалах «Метод», «Глухарь», «Склифосовский», «Перевал Дятлова», «Воронины» и др.

С 2001 года был актером московского Театра на Юго-Западе.