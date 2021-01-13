В Москве умер актер Денис Карасев

Скончался российский актер театра и кино Денис Карасев. Об этом сообщает РЕН.

По данным телеканала, артисту стало плохо в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

Актер умер на 58-м году жизни.

Денис Карасев играл в Театре имени Маяковского и в Ленкоме. Также он снимался во множестве фильмов и сериалов, среди которых «Дальнобойщики», «Мы из будущего 2», «Сволочи».