«Чудо-женщина: 1984» выдвинута на «Оскар» во всех номинациях
Александра Лисица
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Студия Warner Bros. выдвинула фильм «Чудо-женщина: 1984» на премию «Оскар» во всех возможных номинациях, передает портал Сomic Book.
В частности, «Чудо-женщина: 1984» претендует на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая актриса» (Галь Гадот). Также на премию выдвинуты продюсеры Дебора и Зак Снайдер, режиссер Патти Дженкинс, актрисы Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен, актеры Крис Пайн и Педро Паскаль, композитор Ханс Циммер, оператор Мэттью Дженсен и др.
Премьера картины в США и на HBO Max состоялась 25 декабря, в России новую «Чудо-женщину» покажут 14 января.
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