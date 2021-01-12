Новогоднее шоу Ивана Урганта набрало миллион просмотров в итальянском YouTube

Новогоднее шоу «Чао, 2020!» Ивана Урганта в итальянском сегменте YouTube набрало миллион просмотров, сообщает пресс-служба Первого канала.

Всего шоу просмотрели 6,8 млн раз на официальном YouTube-канале проекта и на сайте Первого канала. «Главные итальянские СМИ вышли с восторженными рецензиями и откликами на программу, а Ивана Урганта (Джованни Урганти) назвали российским Джимми Фэллоном и Дэвидом Леттерманом», — прокомментировали популярность передачи на телеканале.

Специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» «Чао, 2020!» вышел в эфире Первого канала 30 декабря. Все гости передачи говорят на итальянском языке и исполняют русские хиты 2020 года, переведенные на итальянский.

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