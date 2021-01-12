Экс-солистка «Миража» пожаловалась на мошенников в шоу-бизнесе

Экс-солистка поп-группы «Мираж» Светлана Разина в интервью ФАН пожаловалась на новый вид мошенничества в шоу-бизнесе.

Она указала на появившееся в условиях пандемии коронавируса правило, согласно которому нельзя возвращать деньги за концерты, но можно их переносить. «В связи с этим появилась новая форма мошенничества: я знаю о ситуациях, когда люди вывешивают несколько афиш подряд, собирают кассу и потом переносят эти концерты. Сами артисты даже не знают, что они там где-то выступают, и, естественно, получается такой вечный микрозайм», — объяснила она.

Группа «Мираж» была создана в 1986 году, в разные годы в коллективе пели Маргарита Суханкина, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко.

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