В Москве простились с Валерием Хлевинским

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Прощание с народным артистом России Валерием Хлевинским прошло в Московском художественном театре имени Чехова, сообщил телеканал «Звезда».

Родные, коллеги и поклонники проводили Хлевинского в последний путь овациями. Проститься с ним пришли худрук — директор МХТ Сергей Женовач, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, народные артисты России Сергей Гармаш и Михаил Пореченков. «Уходят мастера, уходит целое поколение, люди другой эпохи, у которых можно было учиться. Тяжело и жалко, ведь уходят настоящие учителя», — высказался на гражданской панихиде Пореченков.

Валерий Хлевинский скончался 7 января на 78-м году жизни. Известность ему принесли роли в фильмах «Большая перемена», «Вечный зов», «Вся королевская рать».

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