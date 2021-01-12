Памела Андерсон попросила Трампа помиловать Ассанжа

Американская актриса Памела Андерсон обратилась к действующему президенту США Дональду Трампу с призывом о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Fox News.

По ее словам, такое решение могло бы стать «смелым шагом со стороны президента Трампа».

Она также назвала вопрос помилования Ассанжа является важным «для многих людей в мире, которым небезразлична свобода слова».

«Это помилование было бы ярким светом того, какой должна быть свобода; оно вдохновило бы целое поколение активистов продолжать делать важную работу и не молчать», — подчеркнула Андерсон.

Минюст США выдвинул против Ассанджа 18 уголовных обвинений. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы.

Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

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