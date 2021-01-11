Мацуев вступился за юного скрипача из Челябинска, на которого пожаловались в полицию

Пианист Денис Мацуев высказал слова поддержки девятилетнему скрипачу из Челябинска, соседи которого пожаловались на него в полицию из-за шума. Как рассказал «Газете.Ru» Мацуев, он тоже сталкивался с такими проблемами в начале карьеры.

Административное дело из-за игры на скрипке девятилетнего школьника завели после жалобы соседей. Родители мальчика рассказали изданию 74.RU, что соблюдают режим тишины, а их сын заканчивает играть до 22:00, при этом соседи все равно остаются недовольны.

«Я думаю, что такие проблемы были у всех музыкантов – и именитых, и начинающих. Никогда не забуду случай из своей жизни: у нас появилась первая квартира в Москве, куда я сразу завез свой рояльчик, сыграл два аккорда, и через минуту раздался звонок в дверь. Я ответил, мол, пианист, выиграл в конкурсе, приходите на мои концерты. Сосед сказал, что дело не в концерте, просто от моих звуков у них попугай с жердочки падает. Потом мы помирились, они ходили на все мои концерты», — вспоминает Мацуев.

Музыкант уверен, в этой ситуации человеческие отношения выходят на первый план, поэтому нужно искать «контакт» с соседями.

«Желаю найти компромисс этому замечательному юному таланту, а соседям отнестись с пониманием и найти точки соприкосновения. Я очень люблю Челябинск и часто там бываю», — добавил Мацуев.

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