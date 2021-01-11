Опубликован трейлер «Кларисы» — продолжения «Молчания ягнят»

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Кадр из фильма «Клариса» (2021) Кадр из фильма «Клариса» (2021)
Кадр из фильма «Клариса» (2021)
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Телеканал CBS опубликовал трейлер сериала «Клариса» — продолжения фильма «Молчание ягнят».

Действие «Кларисы» разворачивается в 1993 году — через год после событий «Молчания ягнят», в центре сюжета — агент ФБР Клариса Старлинг в исполнении Ребекка Бридс.

Оригинальный фильм «Молчание ягнят» вышел в 1990 году, главные роли в нем исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс. Оба получили за свои роли премии «Оскар». Также персонаж Кларисы Старлинг появляется в фильме «Ганнибал» (2001), где в роли агента ФБР предстала Джулианна Мур.

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