Умер эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов

Психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни, передает ТАСС со ссылкой на основанный покойным Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

Официальная причина его смерти не сообщается. О времени и месте прощания с Виноградовым будет сообщено позднее.

После окончания аспирантуры Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуры кафедры психиатрии 1-го ММИ им. Сеченова Виноградов участвовал в исследованиях по психиатрии и военной психологии, помогал ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС, также работал с жертвами землетрясения в Иране и Армении и спасателями. Помогал составлять психологические портреты преступников и маньяков, в частности, битцевского маньяка.

Михаил Виноградов обрел всероссийскую известность в качестве эксперта программы «Битва экстрасенсов». Он выступал в роли эксперта в нескольких сезонах шоу, также выпустил книгу о «Битве экстрасенсов».