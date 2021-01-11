Грачевского вывели из медикаментозного сна
Елена Арнольдова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Госпитализированного с коронавирусом худрука детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского вывели из медикаментозного сна.
Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал друг Грачевского, актер Владимир Долинский. «Боря чувствует себя получше, его вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалось», — уточнил он.
Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Друг госпитализированного с коронавирусом Грачевского рассказал о его состоянии
— Mash: Бориса Грачевского подключили к аппарату ИВЛ