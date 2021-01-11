Госпитализированного с коронавирусом худрука детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского вывели из медикаментозного сна.

Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал друг Грачевского, актер Владимир Долинский. «Боря чувствует себя получше, его вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалось», — уточнил он.

Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

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