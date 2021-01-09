Белорусский фильм «Уроки фарси» лишили права бороться за «Оскар»

Белорусский фильм «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана лишили права бороться за кинопремию «Оскар», пишет Variety.

Создатели картины, по данным издания, не смогли подтвердить, что большая части производственной команды картины является гражданами Белоруссии.

Фильм является совместной работой кинематографистов Белоруссии, России и Германии.

Драм, мировая премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале в прошлом году, рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и выдает себя за перса.

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