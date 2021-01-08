В БДТ рассказали о самочувствии Басилашвили и Фрейндлих

В Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова рассказали, что состояние народных артистов СССР Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих остается стабильным.

В театре уточнили, что самочувствие артистов улучшилось. «Мы рассчитываем, что Олег Валерианович в ближайшее время будет выписан домой, у Алисы Бруновны врачи отмечают постепенное улучшение», — цитирует ТАСС представителя театра.

Когда именно будет выписан Басилашвили, в учреждении культуры не рассказали.

Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом 25 декабря, после госпитализации она находилась в реанимационной палате и получала кислородную поддержку. Басилашвили попал в больницу с тем же диагнозом 2 января.

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