В 2020 году Лувр лишился 72% посетителей

Лувр в 2020 году лишился 72% посетителей — на столько снизилась посещаемость парижского музея на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей музея, в 2020 году Лувр посетили 2,7 млн человек, тогда как в 2019 году показатель равнялся 9,6 млн.

В 2018 музей принял рекордные 10,2 млн гостей. «Музей был закрыт на протяжении многих месяцев: с 17 марта по 6 июля и с 29 октября», — уточнили в Лувре. Директор музея Жан-Люк Мартинез подчеркнул, что несмотря на пустые залы, «долгая история Лувра доказывает, что никогда не напрасно надеяться на лучшие дни».

В 2021 году Лувр планирует открыть несколько отреставрированных залов и представить новые выставки. График работы выставок, которые музей не успел показать, будет переписан.

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