В окружении Эммы Стоун подтвердили, что актриса ждет первенца

В окружении актрисы Эммы Стоун и ее супруга, режиссера Дэйва Маккэри, подтвердили, что пара ждет первенца.

Как рассказал инсайдер в беседе с Elle, Эмма Стоун рада, что станет матерью, поскольку всегда мечтала о семье. «Она счастлива, что в это время может находиться дома и не работать на съемочной площадке», — уточнил друг семьи.

Стоун и Маккэри начали встречаться в 2017 году. В 2019 году они объявили о свадьбе, однако торжество было отложено из-за пандемии коронавируса. О том, что брак все-таки был заключен, стало известно в сентябре 2020 года.

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