«Этому нет оправдания»: Саакашвили раскритиковал Ананиашвили за переезд в Россию

Бывший президент Грузии и глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили раскритиковал решение грузинской балерины Нины Ананиашвили переехать в Россию и возглавить Театр оперы и балета в Новосибирске, сообщает «Взгляд».

Саакашвили заявил, что «большая часть Грузии оккупирована Россией», имея в виду частично признанные государства Абхазия и Южная Осетия. «Этому нет никакого оправдания, мне это не нравится», – оценил он переезд балерины.

Шаг Ананиашвили напомнил ему согласие канцлера Германии Герхарда Шредера на работу в Газпроме.

Понимая, что может подвергнуться критике на родине, Нина Ананиашвили уже заявляла, что «готова к нападкам». «Искусство не должно быть настолько политизировано», — сказала она.

Нина Ананиашвили — народная артистка Грузинской ССР и народная артистка России. Супруг Ананиашвили — грузинский политик Григол Вашадзе, председатель оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — Демократическое движение», от которой кандидатом на пост премьер-министра страны в 2020 году выдвигался Саакашвили.

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