Дуэйн Джонсон может сыграть в новом «Хищнике»

Актер Дуэйн Джонсон может сыграть в четвертом фильме фантастической экшн-франшизы «Хищник», сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Кроме того, в фильме снимется Эдриан Броуди, ранее сыгравший в фильме «Хищники». Продюсером и сценаристом выступит Роберт Родригес.

Первая часть «Хищника» вышла в 1987 году. Загадочному чудовищу в южноамериканских джунглях в фильме противостоял персонаж Арнольда Шварценеггера.

