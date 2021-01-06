«Хорошо расслабился»: названа причина исчезновения Олега Будрина

Стало известно о том, куда пропадал актер Олег Будрин — супруг актрисы Ирины Лачиной.

Как передает «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленный источник, мужчина находился в гостинице для строителей. Источник также сообщил, что «Будрин просто хорошо расслабился, но теперь находится дома».

Ранее полиция начала проверку по факту пропажи Будрина, который после празднования Нового года отправился в гости к сестре и исчез.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция занялась исчезновением актера Олега Будрина

— Актер Олег Будрин нашелся после исчезновения