«Хорошо расслабился»: названа причина исчезновения Олега Будрина
Елена Арнольдова
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Стало известно о том, куда пропадал актер Олег Будрин — супруг актрисы Ирины Лачиной.
Как передает «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленный источник, мужчина находился в гостинице для строителей. Источник также сообщил, что «Будрин просто хорошо расслабился, но теперь находится дома».
Ранее полиция начала проверку по факту пропажи Будрина, который после празднования Нового года отправился в гости к сестре и исчез.
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