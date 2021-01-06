Друг госпитализированного с коронавирусом Грачевского рассказал о его состоянии

Состояние госпитализированного с коронавирусом художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского остается стабильно тяжелым, передает РИА «Новости» со ссылкой на друга Грачевского Владимира Долинского.

Грачевский все еще находится в реанимации. «Сказать, что на днях его выпишут, он выйдет из больницы и будет рядом с нами, пока нельзя, к сожалению. Он еще болен», — уточнил Долинский.

В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Позже он был переведен в реанимацию.

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