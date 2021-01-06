Семья выпустит недописанную книгу Владимира Коренева

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Внук актера Владимира Коренева Егор рассказал о планах семьи артиста выпустить его книгу.

Звезда «Человека-амфибии» работал над книгой перед смертью, но дописать ее не успел. «Сейчас, после похорон, мы будем обсуждать с семьей ее выпуск. Он мечтал погулять на свадьбе правнучки, очень любил ее, как и всю семью. С марта дедушка был на самоизоляции, никуда не выходил, но болезнь все равно настигла его», — цитирует Егора Коренева ФАН.

Также перед смертью Коренев работал над пьесой, которую мечтал поставить.

Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС, на последнем курсе института получил главную роль в фильме режиссера Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая и принесла Кореневу популярность. Также снимался в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и др.

80-летний артист скончался 2 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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