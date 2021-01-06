«Девушка Бонда» Таня Робертс умерла через день после сообщений о своей смерти

Актриса Таня Робертс, сыгравшая спутницу Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», скончалась через день после ошибочных публикаций о ее смерти, сообщает TMZ.

Партнер актрисы Лэнс О'Брайен рассказал изданию, что один из врачей Робертс сообщил ему о ее смерти вечером в понедельник, 4 января.

До этого, 3 января, о смерти актрисы сообщил ее представитель. Эта информация впоследствии была опровергнута.

Таня Робертс являлась секс-символом начала 1980-х годов. Помимо фильма «Вид на убийство» (1985), она также сыграла в таких картинах, как «Повелитель зверей», «Шина – королева джунглей», «Почти беременна».

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