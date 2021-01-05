В Москве прощаются с Владимиром Кореневым

В Москве началось прощание с актером Владимиром Кореневым, сообщает РИА «Новости».

Гражданская панихида проходит в Электротеатре Станиславский. На церемонию прощания пришли родные, коллеги и поклонники творчества актера.

После прощания Коренева похоронят на Введенском кладбище.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС, на последнем курсе института получил главную роль в фильме режиссера Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая и принесла Кореневу популярность. Также снимался в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и др.

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