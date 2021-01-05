Актриса, сыгравшая «девушку Бонда», оказалась жива

Американская актриса и модель Таня Робертс, о смерти которой сообщали в воскресенье, на самом деле жива и находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.

Представитель актрисы сообщил, что по состоянию на 21.00 мск она была жива, но находилась в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что актриса и модель Таня Робертс, сыгравшая девушку агента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», скончалась в возрасте 65 лет.

Таня Робертс в начале 1980-х годов приобрела широкую популярность, кроме фильма «Вид на убийство», она снималась в главных ролях в картинах «Повелитель зверей», «Шина – королева джунглей», «Почти беременна».

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