Актера Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

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Олег Басилашвили (Князь К.) во время спектакля «Дядюшкин сон» по Ф.М.Достоевскому, 2009... Олег Басилашвили (Князь К.) во время спектакля «Дядюшкин сон» по Ф.М.Достоевскому, 2009...
Олег Басилашвили (Князь К.) во время спектакля «Дядюшкин сон» по Ф.М.Достоевскому, 2009...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила дочь актера Ксения Басилашвили, передает РЕН ТВ.

По ее словам, в настоящий момент состояние ее отца оценивается как стабильное.

«Да, у него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет», — уточнила Ксения.

Ранее сообщалось, что Актер Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заболели коронавирусом.

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