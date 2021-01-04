Умерла «девушка Бонда» актриса Таня Робертс
Анна Светлова
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Скончалась американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку «агента 007» Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство». Об этом информирует портал TMZ.
Женщине было 65 лет.
По словам представителя актриса, 24 декабря Робертс вышла на прогулку со своими собаками, вернувшись домой, она упала и получила тяжелую травму.
Ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственного дыхания. В воскресенье, 3 января, актриса скончалась.
Таня Робертс являлась секс-символом начала 1980-х годов. Помимо фильма «Вид на убийство» (1985), она также сыграла в таких картинах, как «Повелитель зверей», «Шина – королева джунглей», «Почти беременна».
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