Умерла «девушка Бонда» актриса Таня Робертс

Скончалась американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку «агента 007» Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство». Об этом информирует портал TMZ.

Женщине было 65 лет.

По словам представителя актриса, 24 декабря Робертс вышла на прогулку со своими собаками, вернувшись домой, она упала и получила тяжелую травму.

Ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственного дыхания. В воскресенье, 3 января, актриса скончалась.

Таня Робертс являлась секс-символом начала 1980-х годов. Помимо фильма «Вид на убийство» (1985), она также сыграла в таких картинах, как «Повелитель зверей», «Шина – королева джунглей», «Почти беременна».

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