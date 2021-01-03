Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности

Актер Леонид Ярмольник рассказал о финансовых трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Об этом он рассказал в программе журналиста Михаила Ширвиндта на YouTube-канале.

Соответствующее заявление актер сделал в ходе обсуждения с коллегами размера доходов в период пандемии коронавируса.

«Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID. <...> За последние три месяца — ни копейки, потому что ни разу не сыграл», — подчеркнул Ярмольник.

По его словам, он вместе с артистом Николаем Фоменко вынуждены были приостановить показ спектакля «И снова с наступающим!», который они поставили и профинансировали.

Кроме того, актер выразил надежду на скорое окончание пандемии, поскольку в новым условиям деятелям культуры сложно спрогнозировать востребованность своей профессии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Спроса нет, переезды подорожали»: как звезды переживают 2020 год

— Басков объяснил, зачем попросил о МРОТ в пандемию

— Заразившийся коронавирусом актер Маковецкий призвал ослабить ограничения для театров