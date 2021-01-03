Стали известны дата и место прощания с актером Владимиром Кореневым

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым пройдет 5 января в Электротеатре Станиславский, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на театр.

Актер будет похоронен на Введенском кладбище, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Коренев скончался на 81-м году жизни. По словам его дочери, причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС, на последнем курсе института получил главную роль в фильме режиссера Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая и принесла Кореневу популярность. Он также снимался в таких фильмах, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и др.

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