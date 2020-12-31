Апексимова ответила на слухи о слиянии двух театров на Таганке

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, назначенная также директором театра «Содружество актеров Таганки», ответила на слухи о скором слиянии двух театров.

По словам Апексимовой, пока это будут два разных театра. «Так будет до конца сезона. Никаких преобразований пока не будет. Планы сверстаны и у нас, и еще при Губенко. Поэтому никаких резких шагов не будет», — цитирует Апексимову «Московский комсомолец».

Назначение она назвала сложным и интересным поворотом в судьбе.

В декабре 1992 года режиссер Юрий Любимов решил приватизировать здание и существенно обновить труппу Театра на Таганке, переведя актеров на контрактную основу. Часть не согласных с этим актеров отделилась и попросила министра культуры Николая Губенко возглавить новую труппу — «Содружество актеров Таганки». В августе 2020 года Николай Губенко скончался.

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