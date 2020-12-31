Моргенштерна сравнили с Богданом Титомиром

Блогер Сергей Мезенцев заявил, что творческая работа рэпера Алишера Моргенштерна расширяет границы. Соответствующее заявление он сделал на своем YouTube-канале.

Он отметил, что то, как ведет себя и что делает Моргенштерн, раньше делал певец Богдан Титомир. По его словам, это тоже «раздражало общественный вкус и мораль».

«На самом деле Моргенштерн — это Богдан Титомир №35. В этой стране нужен публичный хулиган. Им одно время был Шнуров. Он абсолютно талантливый чувак», — сказал Мезенцев.

Гость его шоу комик Сергей Орлов в свою очередь назвал рэпера ремесленником, который «ничего не делает ради прикола» и «стреляет прямо в цель». Юморист также выразил мнение, что Богдан Титомир раньше слабо понимал, как «работает индустрия».

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