Семья Алисы Фрейндлих попала в больницу

Внучка народной артистки СССР Алисы Фрейндлих Анна Тарасова в Instagram рассказала о госпитализации своей бабушки.

Анна уточнила, что в больницу попала почти вся семья: сама Анна лежит в одной больнице со своей матерью Варварой и с самой Фрейндлих. Ее годовалая дочь Соня встретит Новый год только с папой, потому что еще одна бабушка девочки также находится в больнице. «Даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса. Первый Новый год, когда дочка проведет его вместе с папой вдвоем. Бабушка Лора проведет его одна в другой больнице. Сердце болит, разрывается», — написала она.

О госпитализации Алисы Фрейндлих с коронавирусной инфекцией стало известно 28 декабря.

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