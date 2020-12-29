Испортившего машину Земфиры фаната отправили на принудительное лечение

Разбившего окна в машине певицы Земфиры фаната Глеба Серебрякова отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Серебряков испортил Земфире автомобиль летом 2019 года, после чего певица обратилась в полицию. Задержанный поклонник заявил, что хотел привлечь внимание певицы, которая четыре года отказывала ему в личной встрече.

В 2020 году молодой человек был признан невменяемым.

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