Испортившего машину Земфиры фаната отправили на принудительное лечение
Елена Арнольдова
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Разбившего окна в машине певицы Земфиры фаната Глеба Серебрякова отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Серебряков испортил Земфире автомобиль летом 2019 года, после чего певица обратилась в полицию. Задержанный поклонник заявил, что хотел привлечь внимание певицы, которая четыре года отказывала ему в личной встрече.
В 2020 году молодой человек был признан невменяемым.
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