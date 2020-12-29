Названо место похорон солиста ВИА «Лейся, песня!» Ефименко

Продюсер артистов ВИА «Лейся, песня» Евгений Красножен высказался о смерти солиста группы Владимира Ефименко.

В беседе с «Рен ТВ» он признался, что смерть была неожиданностью. «Столько много у него планов было. Он оставил яркий след. Мы все уверены, что этот соловей будет петь для нас с небес. Его выступления всегда были светом, радостью. На его песнях воспитывалось не одно поколение. Не одно мероприятие свадебное в Советском Союзе не обходилось без песни «Обручальное кольцо». Но песни будут жить, как и память о нем», — сказал он.

Известно, что похороны Ефименко состоятся в Знаменске. Могила певца будет расположена рядом с могилами его родителей.

Точная причина смерти артиста неизвестна. Он был госпитализирован 25 декабря.

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