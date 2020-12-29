Последний уик-энд 2020 года оказался лучшим по сборам в российском прокате, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Бокс-офис в минувший уик-энд составил 343 млн руб., на прошлой неделе он составлял 321,7 млн руб.

Всего в 82 регионах России из 85 работают 90% кинотеатров и 91% кинозалов. При этом по сравнению с прошлым годом выручка кинотеатров упала на 64%.

Лидером проката в последний уик-энд года стал мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье» студии DreamWorks Animation, заработавший в премьерные выходные 134 млн руб. Вторую строчку занял фильм-катастрофа «Огонь», третью — драма «Серебряные коньки».

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