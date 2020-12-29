Более половины россиян уверены, что отечественное кино стало лучше

Россияне считают, что качество российских художественных и анимационных фильмов, исключая сериалы, улучшилось за последние три-пять лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Об этом заявили 58% опрошенных. По мнению 19%, качество кино ухудшилось, а 17% считают, что оно не изменилось.

Положение дел в сфере культуры в России респонденты чаще всего оценивают как среднее (51%), 27% считают его хорошим, а плохим называют 14%.

При этом 35% считают, что за последний год ситуация в сфере культуры в стране не изменилась, 30% думают, что она улучшилась, а 22% говорят, что эта ситуация ухудшилась. Отметившие ухудшение ситуации указывают на ограничения в связи с коронавирусом (38%), пандемию причиной ситуации называют и сами сотрудники отрасли (80%).

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