Джонни Депп пообещал «лучшие времена» в 2021 году

Актер Джонни Депп поздравил поклонников с наступающим Новым годом. Об этом он написал в своем Instagram.

Он отметил, что 2020 год был невероятно тяжелым для многих людей.

«Впереди ждут лучшие времена», — написал Депп.

Кроме того, актер поздравил поклонников с наступающими новогодними праздниками и выразил любовь и уважением им.

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