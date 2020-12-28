Джонни Депп пообещал «лучшие времена» в 2021 году
Ника Пикекатлет
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Актер Джонни Депп поздравил поклонников с наступающим Новым годом. Об этом он написал в своем Instagram.
Он отметил, что 2020 год был невероятно тяжелым для многих людей.
«Впереди ждут лучшие времена», — написал Депп.
Кроме того, актер поздравил поклонников с наступающими новогодними праздниками и выразил любовь и уважением им.
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