Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом

Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусной инфекцией в больницу №122 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что в реанимационном отделении медучреждения 86-летняя актриса находится с 25 декабря.

Ближайший спектакль с участием Фрейндлих в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова отменен.

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