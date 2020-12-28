Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом
Анна Светлова
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Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусной инфекцией в больницу №122 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life.
Отмечается, что в реанимационном отделении медучреждения 86-летняя актриса находится с 25 декабря.
Ближайший спектакль с участием Фрейндлих в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова отменен.
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